Кубанского полицейского отдадут под суд
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника уголовного розыска Мостовского района. Его подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
- Как выяснили следователи, в январе 2019 года к подозреваемому обратилась пожилая местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников. Полицейский принял заявление у потерпевшей, однако исказил объяснение пенсионерки, указав неверный размер причиненного ей вреда. Помимо этого, он подделал ряд документов, а затем выписал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказали «комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В результате прокурорской проверки, действия полицейского признали незаконными. По факту обращения пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Расследование уголовного дела в его отношении продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU