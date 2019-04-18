Кубанского полицейского отдадут под суд

СЕГОДНЯ 20:05 2019-04-18T20:05:25+03:00

Его обвиняют в превышении полномочий и подлоге

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В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника уголовного розыска Мостовского района. Его подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

- Как выяснили следователи, в январе 2019 года к подозреваемому обратилась пожилая местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников. Полицейский принял заявление у потерпевшей, однако исказил объяснение пенсионерки, указав неверный размер причиненного ей вреда. Помимо этого, он подделал ряд документов, а затем выписал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказали «комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате прокурорской проверки, действия полицейского признали незаконными. По факту обращения пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Расследование уголовного дела в его отношении продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU