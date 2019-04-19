В Краснодаре временно изменится движение четырех трамвайных маршрутов

СЕГОДНЯ 07:23 2019-04-19T07:23:40+03:00

Это произойдет 19, 20 и 21 апреля в вечернее время

Изменить размер текста: A A

В краевом центре трамвайные маршруты № № 2, 5, 8, 15 временно изменят путь следования. Это произойдет 19, 20 и 21 апреля в вечернее время.

- В связи с капитальным ремонтом трамвайного пути на пересечении Коммунаров и Длинной будут временно изменены трассы движения нескольких трамвайных маршрутов. Просим пассажиров быть внимательными, - сказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Трамваи маршрута № 2 «Улица Декабристов - улица Индустриальная» с 21:50 отправятся от Индустриальной до Кооперативного рынка, потом повернут на Гоголя и через улицу Дмитриевская Дамба поедут по Садовой до Декабристов. В обратном направлении трамвайные вагоны отправятся от Декабристов Последние вагоны, идущие по стандартному маршруту № 2 поедут от Индустриальной - в 21:29, от Декабристов - в 21:24.

- Трамваи маршрута № 5 «Улица Солнечная -улица Бершанской» после 21:25 от Солнечной двинутся по Садовой, далее по маршруту, либо до Восточного депо. Последние вагоны отправятся от Бершанской в 21:01, от Солнечной - в 21:28, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Трамваи маршрута № 8 «Улица Солнечная - Хладокомбинат» с 21:30 проследуют от остановки «Хладокомбинат», последний вагон отправится по стандартному маршруту в 21:09, от Солнечной - в 21:07.

После 21:45 трамваи маршрута № 15 «Улица Солнечная — ж/д вокзал Краснодар-I» от Солнечной пойдут через Садовую до Западного депо. Последний вагон от Солнечной отправится в 21:21, от ж/д вокзала Краснодар-I - в 21:40.

Ознакомиться с более детальной информацией об организации движения трамваев в вечернее время можно официальном сайте МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» .

ИСТОЧНИК KP.RU