Более тысячи казаков и полицейских будут охранять храмы Краснодара на Пасху

СЕГОДНЯ 07:56 2019-04-19T07:56:14+03:00

Уже подготовлена расстановка сотрудников для дежурства в праздничные дни

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В краевой столице прошло заседании городской антитеррористической комиссии. Его провел заместитель главы города Виталий Косенко.

- На совещании обсудили вопросы, касающиеся обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защищенности православных церквей, объектов инфраструктуры, мест с массовым скоплением людей во время празднования Пасхи, Дня весны и труда, Дня Победы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас краснодарский гарнизон полиции активно готовится к Пасхе и первомайским праздникам, образован временный оперативный штаб, подготовлена расстановка сотрудников для дежурства в праздничные дни. Все православные храмы в преддверии праздника обследуют сотрудники полиции и Росгвардии.

Для подготовки к Радонице службы приводят в порядок городские кладбища, вывозят мусор, асфальтируют дороги. В дни поминовения организуют дополнительные маршруты общественного транспорта к Славянскому кладбищу.

Напомним, в администрации Краснодара заработал отдел по благоустройству зеленых зон. Они сделают наглядные инструкции того, как должны выглядеть скверы кубанской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU