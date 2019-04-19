В Сочи на маршрутах Лазаревского направления подорожает проезд

СЕГОДНЯ 08:09 2019-04-19T08:09:01+03:00

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В Сочи на маршрутах №75, 76, 77, 80 и 81 подорожает проезд. С 29 апреля местные жители заплатят уже 26 рублей вместо 22.

- Это городские многотарифные маршруты по нерегулируемому тарифу. Стоимость проезда в них устанавливает перевозчик. Изменения коснутся только тарифной зоны в 22 рубля. Стоимость проезда на остальных участках по маршруту останется прежней, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В Сочи с 2019 года некоторые пригородные автобусы стали городскими многотарифными. Теперь льготные категории населения могут доезжать до дальних точек города по своему проездному билету.

Напомним, в Краснодаре временно изменится движение четырех трамвайных маршрутов. Это произойдет 19, 20 и 21 апреля в вечернее время.

ИСТОЧНИК KP.RU