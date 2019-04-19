ГК «Кубань» уступил «Динамо-Синара» в 1/4 финала женской гандбольной Суперлиги
Краснодарская «Кубань» в первом матче четвертьфинальной серии женской гандбольной Суперлиги проиграла «Динамо-Синара». Счет игры - 28:27.
Встреча двух команд прошла 18 апреля в Волгограде.
С самого начала второй половины игры «Кубань» постоянно была на гол впереди команды соперниц. За 11 минут до конца встречи краснодарская команда во втором тайме вышла вперед – 24:23.
- Но две ошибки «Кубани» в атаке обернулись двумя пропущенными голами. За последние две минуты «Кубань» смогла отличиться дважды, но потерпела поражение, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГК «Кубань».
Ответная игра состоится в Краснодаре 21 апреля в 16:00
ИСТОЧНИК KP.RU