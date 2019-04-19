В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» пройдут тематические мероприятия ко Дню Земли
В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» 25 апреля пройдут мероприятия, посвященные празднику чистой Земли, Воды и Воздуха.
- Посетителям покажут фильм «По следам великих путешественников. Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский». Кинолента создана при участии Русского географического общества. Это один из фильмов проекта Леонида Круглова «По следам великих русских путешественников», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Начало кинопоказа в 13:00.
Также для посетителей парка «Россия – Моя история» подготовили викторину «Кругосветка». Ее проведет представитель Краснодарского отделения Русского географического общества.
Вход на кинопоказ и викторину свободный. Гостей и жителей города ждут по адресу: улица Конгрессная, 2.
ИСТОЧНИК KP.RU