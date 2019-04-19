СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-19T08:52:00+03:00

В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» пройдут тематические мероприятия ко Дню Земли Фото: Олег ЗОЛОТО

Для посетителей подготовили викторину и кинопоказ

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В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» 25 апреля пройдут мероприятия, посвященные празднику чистой Земли, Воды и Воздуха.

- Посетителям покажут фильм «По следам великих путешественников. Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский». Кинолента создана при участии Русского географического общества. Это один из фильмов проекта Леонида Круглова «По следам великих русских путешественников», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Начало кинопоказа в 13:00.

Также для посетителей парка «Россия – Моя история» подготовили викторину «Кругосветка». Ее проведет представитель Краснодарского отделения Русского географического общества.

Вход на кинопоказ и викторину свободный. Гостей и жителей города ждут по адресу: улица Конгрессная, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU