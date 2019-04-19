На Кубани пройдет четвертый Российский ресторанный фестиваль

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-19T09:10:52+03:00

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В Краснодарском крае пройдет четвертый Российский ресторанный фестиваль. С 20 апреля по 10 мая в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Абрау-Дюрсо будут работать площадки гастрономического форума. Мероприятие организованного при поддержке Ростуризма.

- Около 40 ведущих ресторанов Кубани предложат гостям дегустационные сеты из трех-пяти популярных или новых блюд по фиксированной цене. При этом будет сделан акцент на местных продуктах, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В мероприятии примут участие более 30 городов и свыше 400 ресторанов России. Площадки будут работать от Калининграда до Владивостока.

По данным минкурортов, в ближайшие несколько месяцев в крае пройдет около 20 крупных эногастрономических событий. На них посетители смогут попробовать блюда и напитки кубанской кухни, приобрести сувениры, поучаствовать в мастер-классах.

ИСТОЧНИК KP.RU