Суд отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154 под Сочи

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-19T09:54:46+03:00

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Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны под Сочи. Они требовали 2 миллиард рублей в счет возмещения вреда. Об этом сообщил адвокат родственников погибших Игорь Трунов.

- Суд отказал в исковых требованиях в полном объеме. Это решение мы будем обжаловать, - сказал Игорь Трунов.

Родственники обратились в Мещанский суд в связи с недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. Он должен был совершить рейс в сирийский Хмеймим. На борту находилось 92 человека: 8 членов экипажа, 64 артиста ансамбля Александрова, 9 журналистов. 8 военнослужащих и несколько гражданских лиц, включая главу благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Все они погибли.

Напомним, родственники жертв катастрофы просят возбудить новое дело о крушении Ту-154 в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU