2019-04-19T09:50:42+03:00
Происшествия

В Анапе у парня нашли 36 пакетиков с амфетамином

Общая масса наркотика составила 30 граммов
Александра ПОДУШКО
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В Анапе у парня нашли 36 пакетиков с амфетаминомВ Анапе у парня нашли 36 пакетиков с амфетаминомФото: Архив "КП"
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В Анапе правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей причастен к сбыту запрещенных веществ.

Подозреваемого задержали на одной из улиц курорта. При личном досмотре 19-летнего парня полицейские обнаружили и изъяли 36 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это амфетамин общей массой около 30 граммов.

В отделе полиции молодой человек пояснил, что собирался сбыть наркотик на территории города-курорта.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Парню грозит до 12 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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