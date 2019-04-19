В Краснодаре в многоэтажке по улице 40-летия Победы завершается ремонт фасада

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-19T10:09:02+03:00

Его замена ведется в рамках региональной программы

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В краснодарской многоэтажке, которая расположена на улице 40-летия Победы, завершается ремонт фасада. Работы ведутся в рамках региональной программы.

Здание построили в 1949 году. Это первый ремонт фасада дома, которому в этом году исполняется 70 лет с момента возведения.

- Специалисты уже восстановили поврежденные элементы облицовки, заделали швы. Также сделают отмостку и выложат плиткой цоколь. Полностью все работы планируют закончить к началу июля, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В доме также улучшат систему отопления. Проведут проверку внутридомовых сетей и качественно их подготовят к началу будущего отопительного сезона.

Евгений Первышов с председателем совета дома Людмилой Дроган осмотрел дом и оценил, как продвигается ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU