В Северском районе 28-летний парень обокрал свою мачеху

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-19T10:23:43+03:00

Он вынес из ее гаража углошлифовальную машину и сварочный аппарат, а из дома - золотые украшения

Изменить размер текста: A A

В полицию Северского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что из ее гаража пропали электрическая углошлифовальная машина и сварочный аппарат, а из дома - золотые украшения. Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Они опросили возможных очевидцев и установили, личность предполагаемого преступника. Им оказался 28-летний сын бывшего супруга заявительницы. Его задержали и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Молодой человек воспользовался тем, что потерпевшей не было дома. Похитил ее имущество и скрылся. Электроинструменты и ювелирные изделия он продал в Краснодаре, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В отношении 28-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения, по существу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU