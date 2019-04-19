В Краснодаре 6 тысяч людей остались без света из-за аварии

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-19T10:37:00+03:00

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В краевом центре сразу несколько многоэтажек остались без электроэнергии. Речь идет о 13 домах, которые находятся в районе улиц Московская и Есенина. Причиной отключения стала авария, произошедшая накануне вечером. Из-за этого перестали работать три подстанции.

Как стало известно «КП» - Кубань», при попытке подключения линии оказался поврежден подземный кабель на улице Есенина, 94. Из-за этого без света остались шесть тысяч краснодарцев.

- Бригада рабочих находится на месте, - сообщил глава Калининской сельской администрации Виталий Катунин. - Ожидается прибытия лаборатории для определения точного места повреждения и выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Ориентировочно, электроэнергия в дома краснодарцев вернется после обеда.

«Комсомолка» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU