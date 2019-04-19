В Новороссийске женщина подожгла своего сожителя

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-19T10:56:34+03:00

Потерпевшего с ожогами III степени доставили в больницу, где он скончался

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- В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней женщины. Она обвиняется в убийстве 45-летнего сожителя с особой жестокостью из корыстных побуждений (пп.«д,з» ч.2 ст.105 УК РФ),- рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Женщина проживала со своим возлюбленным в арендованном доме по улице Свободы в Новороссийске. Она заметила у сожителя 50 тысяч рублей, которые решила похитить очень жестоким способом.

По версии следствия, с этой целью подозреваемая купила перцовый баллончик. Им она собиралась распылить в лицо мужчины, а после облить бензином и поджечь.

В ночь на 18 января она пришла домой, где ее встретил сожитель. Когда мужчина находился в ванной комнате, женщина прыснула ему в лицо из баллончика и облила бензином, после чего подожгла. Горючая жидкость попала на саму обвиняемую, пламя перекинулось на нее.

Соседи, которые увидели возгорание, вызвали пожарных. Потерпевшего с ожогами III степени доставили в больницу, где он скончался. Женщина также была доставлена в медучреждение. После стабилизации состояния ее здоровья она была задержана.

Вину обвиняемая признала частично.

- Уголовное дело направлено прокуратурой края в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Ей грозит от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры края.

ИСТОЧНИК KP.RU