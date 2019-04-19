СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-19T11:31:15+03:00

В Краснодаре акция «Библионочь-2019» пройдет в библиотеке имени Пушкина Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

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20 апреля в рамках «Библионочи-2019» в Краснодарской краевой библиотеке имени Пушкина состоится цикл встреч с ведущим актерам театров города.

Цикл мероприятий в 19:00 откроет встреча с актрисой театра драмы имени Горького заслуженной артисткой Кубани Юлией Романцовой. С 2005 года она сыграла десятки очень разных ролей, среди которых Проня Прокоповна в комедии «За двумя зайцами», героини спектаклей «NonDolet».

- В 20:00 посетители смогут пообщаться с солистом-вокалистом Краснодарского музыкального театра заслуженным артистом России Анатолием Бородиным. Он известен по работам в венской классике, и по ролям в современных музыкальных комедиях, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе библиотеки.

В 21:00 гостем Пушкинки станет заслуженный артист России Андрей Светлов. Он ведущий актер театра драмы имени Горького.

В 22:30 для всех желающих заслуженный работник культуры Григорий Гиберт расскажет о знаменитых актерах нашего края и спектаклях краснодарских театров.

Вход в библиотеку на все мероприятия акции бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU