В Краснодаре ночной вор хотел обокрасть цветочный магазин
В Краснодаре ночью 17 апреля на пульт дежурного одной частной организации поступил сигнал тревоги из цветочного магазина, который находится в Прикубанском округе. Ближайший экипаж группы быстрого реагирования оказался на месте ЧП через 6 минут.
Сотрудник охраны заметил, что сломан замок, а защитная роллета открыта. Дверь в цветочный магазин сразу же заблокировали до приезда владельца. После прибытия хозяев, охранник прошел в помещение и смотрел магазин. Выяснилось, что подсобке все это время прятался неизвестный мужчина средних лет.
- Вор не успел ничего похитить. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции забрали нарушителя в участок, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе частной охранной организации.
Напомним, в Северском районе 28-летний парень обокрал свою мачеху. Он вынес из ее гаража углошлифовальную машину и сварочный аппарат, а из дома - золотые украшения.
ИСТОЧНИК KP.RU