2019-04-19T11:45:58+03:00
Происшествия

В Краснодаре ночной вор хотел обокрасть цветочный магазин

Правонарушителя передали сотрудникам полиции
Александра ПОДУШКО
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Фото: vk.com/deltasecurityФото: vk.com/deltasecurity
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В Краснодаре ночью 17 апреля на пульт дежурного одной частной организации поступил сигнал тревоги из цветочного магазина, который находится в Прикубанском округе. Ближайший экипаж группы быстрого реагирования оказался на месте ЧП через 6 минут.

Сотрудник охраны заметил, что сломан замок, а защитная роллета открыта. Дверь в цветочный магазин сразу же заблокировали до приезда владельца. После прибытия хозяев, охранник прошел в помещение и смотрел магазин. Выяснилось, что подсобке все это время прятался неизвестный мужчина средних лет.

- Вор не успел ничего похитить. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции забрали нарушителя в участок, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе частной охранной организации.

Напомним, в Северском районе 28-летний парень обокрал свою мачеху. Он вынес из ее гаража углошлифовальную машину и сварочный аппарат, а из дома - золотые украшения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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