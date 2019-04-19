2019-04-19T11:56:56+03:00
Общество

«ТНС энерго Кубань» упрощает работу со старшими по домам

Поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея предлагает воспользоваться новой услугой
Иван ЕГОРОВ
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Фото: "ТНС энерго"Фото: "ТНС энерго"
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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея ПАО «ТНС энерго Кубань» предлагает воспользоваться новой услугой «Личный кабинет старшего по дому» на базе «Личного кабинета потребителя» на официальном сайте компании.

Во многих многоквартирных дома есть так называемый «старший по дому» — человек, который знает, кто из соседей сколько потребил электричества, воды и газа, именно ему жильцы сами диктуют цифры с индивидуальных приборов учета или оставляют их в специальном почтовом ящике для показаний счетчиков. Старшие по подъездам давно и системно ведут такую работу и после в едином реестре передают документ в ресурсоснабжающую компанию.

— Такой сервис — это прежде всего удобство и экономия времени. Теперь старший по дому может видеть историю передачи показаний по каждому прибору учета, что значительно помогает ему в работе и учете. В удобное для себя время на нашем сайте несколькими кликами мышки можно передать показания по лицевым счетам всего дома, — комментирует Евгения Вишнякова, начальник службы по работе с обращениями органов власти, потребителей и качества их обслуживания ПАО «ТНС энерго Кубань».

Быть старшим по дому — это ответственность и в случае не передачи сведений по ряду квартир или всему дому, в расчетах будут использоваться среднемесячные объемы. Такое возможно, например, когда старший по дому уезжает в отпуск. В целом и это не является проблемой, при последующей передаче показаний программный комплекс автоматически произведет перерасчет.

Для подключения данной услуги следует обратиться в Центр обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго Кубань», предъявив протокол собрания собственников многоквартирного дома, который определяет полномочия старшего по дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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