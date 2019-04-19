2019-04-19T12:00:23+03:00
Происшествия

На Кубани пограничники задержали браконьера

В его сетях погибло почти 750 особей различных видов рыб
Александра ПОДУШКО
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На Кубани пограничники задержали браконьераНа Кубани пограничники задержали браконьераФото: Архив "КП"
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50-летнего рыбака выявили в Ейском лимане в районе косы Глафировская. Мужчина снимал установленные вброд запрещенные лессовые сети. В 200-метровой браконьерской ловушке погибло почти 750 особей различных видов рыб, среди которых тарань и пиленгас. Ущерб, причиненный морским биоресурсам Азовского моря, составил 720 тысяч рублей.

- За нарушение правил рыболовства в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ. Улов и орудия промысла изъяты. Продолжается административное расследование. Специалисты не исключают, что будет возбуждено уголовное дело, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по краю.

Напоминаем, в азовских лиманах действует запрет на любительское и спортивное рыболовство. Он продлится до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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