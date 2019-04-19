В ДТП под Анапой погиб водитель ВАЗ-2110
19 апреля под Анапой в 6:30 на трассе Уташ -Джигинка произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя машинами и автобусом.
По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 превысил скорость, из-за мокрой дороги его занесло на встречную полосу. Там он врезался в «Ниву» и автобус марки Hyundai.
В результате аварии водитель ВАЗ-2110 погиб на месте, его 35-летнюю пассажирку с различными травмами госпитализировали. Также в больницу доставили 34-летнего водителя «Нивы», - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, на Кубани подросток на мотоцикле влетел в отечественную легковушку. Парень получил травмы различной тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU