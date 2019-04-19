2019-04-19T12:10:46+03:00
Происшествия

В ДТП под Анапой погиб водитель ВАЗ-2110

Еще двоих участников аварии госпитализировали
Александра ПОДУШКО
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Фото: vk.com/podslushano.voditeli.temrukФото: vk.com/podslushano.voditeli.temruk
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19 апреля под Анапой в 6:30 на трассе Уташ -Джигинка произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя машинами и автобусом.

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 превысил скорость, из-за мокрой дороги его занесло на встречную полосу. Там он врезался в «Ниву» и автобус марки Hyundai.

В результате аварии водитель ВАЗ-2110 погиб на месте, его 35-летнюю пассажирку с различными травмами госпитализировали. Также в больницу доставили 34-летнего водителя «Нивы», - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, на Кубани подросток на мотоцикле влетел в отечественную легковушку. Парень получил травмы различной тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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