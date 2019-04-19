На Кубани пограничники оштрафовали фирму за нарушение режима государственной границы

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-19T12:28:21+03:00

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- Нефтеналивник, который регулярно совершает заграничные рейды, не уведомил портовые службы о своем прибытии. Капитан остановил судно вне пределов внешнего рейда порта Темрюк. Таким образом, он нарушил режим государственной границы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по краю.

В отношении капитана судна пограничники возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ. Ему назначили ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

Так как фирма не приняла никаких меры, чтобы не допустить подобное правонарушение, согласно российскому законодательству органы дознания возбудили в отношении нее дело по аналогичной статье КоАП РФ и назначили штраф в 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU