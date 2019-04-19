2019-04-19T12:42:03+03:00
Общество

Краснодарцам окажут бесплатную юридическую помощь

Ее можно будет получить 22 апреля с 09:00 до 18:00
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Жители и гости краевой столицы смогут получить бесплатную юридическую помощь.

- В понедельник, 22 апреля, с 9:00 до 18:00 специалисты Муниципального юридического бюро расскажут о вопросах защиты прав потребителей, предоставления мер социальной поддержки, алиментных отношений, распоряжения недвижимым имуществом, признания права собственности на земельный участок, установления и оспаривания отцовства, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Мероприятие приурочено ко Дню местного самоуправления. Оно пройдет 22 апреля по адресу: улица Красная, 143/1. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 255-27-37; 8-952-820-42-42.

Напомним, 20 апреля в рамках «Библионочи-2019» в Краснодарской краевой библиотеке имени Пушкина состоится цикл встреч с ведущим актерам театров города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Анапе мошенница сняла «порчу» с женщины за 800 тысяч рублей
В Усть-Лабинске депутаты отправили в отставку мэра города
В Прикубанском округе Краснодара благоустроят Бульвар Интернациональный
В Сочи в доме на Цветном бульваре произошел пожар
В Геленджике осудили застройщика за кражу у дольщиков более 14 миллионов рублей
На развитие сельских территорий Кубани направят более 350 миллионов рублей
В Кущевском районе бывшего сотрудника полиции подозревают в хранении наркотиков
На Кубани пограничники оштрафовали фирму за нарушение режима государственной границы
В ДТП под Анапой погиб водитель ВАЗ-2110
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченской Республикой
На Кубани пограничники задержали браконьера
«ТНС энерго Кубань» упрощает работу со старшими по домам
В Краснодаре ночной вор хотел обокрасть цветочный магазин
В Краснодаре акция «Библионочь-2019» пройдет в библиотеке имени Пушкина
Поликлиника на ладони — с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»
В Краснодаре пройдет выставка-ярмарка «АгроТУР – 2019»
В Новороссийске женщина подожгла своего сожителя
В Краснодаре 6 тысяч людей остались без света из-за аварии
В Северском районе 28-летний парень обокрал свою мачеху
В Краснодаре в многоэтажке по улице 40-летия Победы завершается ремонт фасада
В Анапе у парня нашли 36 пакетиков с амфетамином
Суд отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154 под Сочи
На Кубани пройдет четвертый Российский ресторанный фестиваль
В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» пройдут тематические мероприятия ко Дню Земли
ГК «Кубань» уступил «Динамо-Синара» в 1/4 финала женской гандбольной Суперлиги