Краснодарцам окажут бесплатную юридическую помощь

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-19T12:42:03+03:00

Ее можно будет получить 22 апреля с 09:00 до 18:00

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Жители и гости краевой столицы смогут получить бесплатную юридическую помощь.

- В понедельник, 22 апреля, с 9:00 до 18:00 специалисты Муниципального юридического бюро расскажут о вопросах защиты прав потребителей, предоставления мер социальной поддержки, алиментных отношений, распоряжения недвижимым имуществом, признания права собственности на земельный участок, установления и оспаривания отцовства, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Мероприятие приурочено ко Дню местного самоуправления. Оно пройдет 22 апреля по адресу: улица Красная, 143/1. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 255-27-37; 8-952-820-42-42.

Напомним, 20 апреля в рамках «Библионочи-2019» в Краснодарской краевой библиотеке имени Пушкина состоится цикл встреч с ведущим актерам театров города.

ИСТОЧНИК KP.RU