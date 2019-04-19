В Кущевском районе бывшего сотрудника полиции подозревают в хранении наркотиков

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-19T12:55:31+03:00

Запрещенное вещество нашли у него в кармане джинсов, а также в сумке

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- В Кущевском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции УМВД России по Новороссийску. Он подозревается в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Днем 7 апреля на стационарном посту ДПС «Кущевский» для проверки документов остановили автомобиль марки «Daewoo Nexia». В машине находились водитель и 33-летний пассажир, который являлся сотрудником полиции.

При личном досмотре у правоохранителя в кармане джинсов, а также в сумке было обнаружено вещество, которое согласно заключению эксперта является наркотиком.

Данный факт выявили оперативные сотрудники ФСБ России по Краснодарскому краю.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

- В Новороссийске завершена служебная проверка в отношении сотрудника полиции. По результатам, которой 10 апреля его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU