В Прикубанском округе Краснодара благоустроят Бульвар Интернациональный

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-19T13:56:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Краснодара встретился с гражданами, которые проживают в Прикубанском округе. Мероприятие прошло в актовом зале нового корпуса для начальных классов школы № 66 по улице Уссурийской.

- Сейчас ваш район - приоритетная территория для развития. Здесь идет самое масштабное строительство школ и детских садов, ремонт дорог и модернизация инженерных коммуникаций, - сказал Евгений Первышов.

В прошлом году открылась новая современная школа в соседнем микрорайоне «Губернском». В этом году 1 сентября откроются сразу две по 1550 мест - по улице Героя Аверкиева и Байбакова.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году отремонтируют несколько улиц. Самые масштабные работы пройдут по Солнечной - от 1 Мая до улицы Ростовское Шоссе, а также по Российской - от Жлобы до Солнечной.

- Евгений Первышов поставил задачу департаменту транспорта и дорожного хозяйства проработать вопрос благоустройства Бульвара Интернациональный. Они определят объем необходимых работ и приблизительные сроки, когда они могут быть выполнены, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также жители рассказали о необходимости светофоров на пересечении улицы Героя Яцкова и Героев-Разведчиков. По заданию главы города эти работы включены в план на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU