2019-04-19T14:54:43+03:00
Политика

В Усть-Лабинске депутаты отправили в отставку мэра города

Решение вступит в силу через пять дней
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Сергей Выскубов.Сергей Выскубов.
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В Усть-Лабинске прошла сессия Совета города по обращению инициативной группы депутатов. На повестке дня был вопрос об отставке мэра Сергея Выскубова.

Главные претензии народных избранников - ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

- Это отсутствие строительного контроля, это неисполнение главой решений суда и невовлечение в оборот бесхозных сетей водопровода и канализации, - сказали депутаты.

Все присутствующие 25 депутатов единогласно проголосовали за отстранение главы от должности.

Как стало известно «КП» - Кубань», решение вступит в силу через пять дней. По окончании этого срока назначат и.о. главы Усть-Лабинска. Имя его пока неизвестно.

СПРАВКА «КП»

Сергей Выскубов родился в Ростовской области. В Усть-Лабинске проживает с 1976 года.

С 2008 по 2012 годы работал в коммерческих организациях Санкт-Петербурга по вопросам федеральных и региональных жилищных программ. С 2014-го был ведущим специалистом-экспертом государственного земельного надзора Министерства экономического развития РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С 2015 по 2017 годы Сергей Выскубов работал начальником отдела благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства внутригородской местной администрации Санкт-Петербурга. А затем в сентябре 2017-го стал главой Усть-Лабинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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