В Анапе мошенница сняла «порчу» с женщины за 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-19T16:04:43+03:00

Подозреваемую уже заключили под стражу

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Жертвами мошенниц становятся многие люди, отдают порой все содержимое кошелька. Но кажется жительница Анапа побила все рекорды - аферистке она заплатила 800 тысяч рублей.

Как выяснилось, женщина встретила на улице незнакомку, которая рассказала ей о смертельной опасности, грозящей сыну. Для того, чтобы предотвратить несчастье, требовался некий «магический» обряд.

Для снятия «сглаза» анапчанка пригласила злоумышленницу к себе домой и, не задавая вопросов, отдала ей все сбережения - 750 тысяч рублей и ювелирку стоимостью 60 тысяч рублей.

- Гостья завернула ценности в платок, проделала с ним некоторые манипуляции, - рассказывают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Вернув платок хозяйке, злоумышленница потребовала не разворачивать его три дня.

Вечером анапчанка решила проверить содержимое платка, но внутри обнаружила нарезанную бумагу. Женщина обратилась в полицию. И не зря. Вскоре аферистку задержали. Ею оказалась 40-летняя уроженка Волгоградской области.

- Большую часть похищенных денег - 700 тысяч рублей и драгоценности забрали у задержанной и вернули законной владелице, - добавляют в краевом главке

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Горе-колдунье грозит до шести лет тюрьмы. Подозреваемая заключена под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU