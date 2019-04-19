В Краснодаре будут судить застройщиков-мошенников

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-19T17:12:50+03:00

Они обвиняются в обмане более 200 человек

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В Краснодаре в суд направлено уголовное дело в отношении застройщиков ЖК «Каскад». Их обвиняют в хищении 800 млн рублей у дольщиков. На скамью подсудимых сядут трое мужчин, которые в разное время были руководителями ООО «УДП» и ООО «Краснодарская строительная компания».

- Следствие установило, что с 2013 по 2018 гг. злоумышленники заключали договоры долевого участия в строительстве жилого комплекса «Каскад» в Краснодаре. Однако, взятые на себя обязательства они выполнять не собирались. Дом до сих пор не введен в эксплуатацию, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Всего по данному делу потерпевшими признаны 236 человек. Нанесенный им ущерб превышает 800 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Материалы уже переданы в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под стражей, а на их имущество наложен арест.

Добавим, ЖК «Каскад» находится на на улице Леваневского, 187. Ввести объект в эксплуатацию должны были еще в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU