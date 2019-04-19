Краснодарских автолюбителей ждет неприятный сюрприз

СЕГОДНЯ 19:41 2019-04-19T19:41:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре с 22 апреля начнутся работы по замене сетей канализации. Из за этого ограничат движение транспорта на двух участках улицы Леваневского — от Буденного до Горького и от Горького до Карасунской.

- Работы на данном участке будут проводить без рытья больших траншей. Это делается для удобства автомобилистов и пешеходов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Из-за проводимых работ проехать по улице Леваневского от Буденного до Карасунской можно будет только по одной полосе. Ограничения продлятся до конца работ, завершить которые планируют в июне.

Напомним, Краснодарских автолюбителей просят быть внимательными при поездах по ул. Клубной. Здесь временно ограничат движение на участке напротив административного здания № 12а. Нельзя будет проехать с 22–00 20 апреля до 06–00 21 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU