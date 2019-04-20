В Сочи на некоторых маршрутах подорожает проезд

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-20T11:26:50+03:00

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В Сочи на некоторых маршрутах городского транспорта подорожает проезд. Тарифы увеличатся со следующего понедельника, 29 апреля.

- Повысится проезд в основном на автобусах, курсирующих по Лазаревскому району курорта, - пояснили в пресс-службе мэрии Сочи. - Он составит 26 рублей.

Готовиться к повышению проезда стоит пассажирам маршрутов №№75, 76, 77, 80 и 81. Сейчас стоимость одной поездки в них пока еще равняется 22 рублям.

Такую меру в администрации курорта объяснили тем, что на этих маршрутах действовали нерегулируемые тарифы и назначает их сам перевозчик.

В то же время в администрации уточнили, что изменения коснутся только тарифной зоны в 22 рубля. Стоимость проезда на остальных участках по маршруту останется прежней.

Напомним, с 1 апреля подорожал проезд и на общественном транспорте в Новороссийске. А в Краснодаре городские власти анонсировали предстоящее повышение в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU