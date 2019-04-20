В Ейске завершено расследование уголовного дела о краже

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-20T11:37:08+03:00

Велосипед и мобильник украл у местного жителя его 27-летний знакомый

Изменить размер текста: A A

Полицейские в Ейске нашли вора, укравшего у местного жителя, велосипед и мобильный телефон. Им оказался 27-летний товарищ пострадавшего. Общую сумму ущерба оценили в 14 тысяч рублей.

После заявления потерпевшего о пропаже из его дома ценных вещей полицейские прибыли на место преступления и начали опрашивать соседей. Так им удалось выяснить, кто может быть причастен к краже. Все доказательства указали на молодого мужчину.

- В отношении молодого мужчины, который совершил кражу, возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сообщили "Комсомольской правде"- Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уголовное наказание по инкриминируемой мужчине статье может составить до пяти лет тюремного заключения. Сейчас все материалы дела собраны и направлены в суд, который установит меру его вины.

ИСТОЧНИК KP.RU