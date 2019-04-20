В Новороссийске на пешеходном переходе иномарка сбила мальчика

СЕГОДНЯ 17:30 2019-04-20T17:35:22+03:00

С травмами он был госпитализирован

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ЧП произошло в Новороссийске на пересечении улиц Видова и Луначарского. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу вчера, 19 апреля, когда на него на большой скорости налетела иномарка "Киа". От удара ребенка отбросило на несколько метров, сообщают очевидцы.

- У автомобиля даже фара была разбита от удара, - написали они в соцсетях.

На место происшествия свидетели аварии вызвали полицию и медиков. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. Официальных комментариев по поводу ДТП пока нет.

Напомним, сегодня, 20 апреля стало известно, что накануне под поезд в Новороссийске попала 40-летняя местная жительница. Женщина переходила железнодорожное полотно в неположенном месте и не заметила, что к ней приближается грузовой состав. Расследованием трагедии на перегоне станции "Гайдук - Новороссийск" занимается УТ МВД России по южному федеральному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU