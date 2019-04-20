В Краснодаре нашли инвесторов для достройки ЖК «Форт Карасун» и ЖК «Южный»

СЕГОДНЯ 18:50 2019-04-20T18:51:06+03:00

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После очередного совещания под руководством первого зампрокурора края Владислава Малкина и вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко появилась информация, что для двух проблемных ЖК найдены инвесторы.

Так ЖК «Форт Карасун» планирует достраивать группа компаний «ИНСИТИ». Соответствующее соглашение готовится к подписанию. Ожидается, что застройщик в ближайшее время оценит объем необходимых работ и представит информацию о сроках сдачи объекта.

Кроме того, еще одна проблемная стройка, похоже, будет завершена. Это ЖК «Южный». Достраивать объект согласилась компания «Краснодар Сити». Ситуация с оценкой объема работы у застройщика аналогичная: нет необходимого пакета документов и в связи с этим понимания о стоимости работ. Но вместе с администрацией Краснодара они собираются решить эти проблемы. Планируется встреча руководства компании-застройщика с обманутыми дольщиками жилого комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU