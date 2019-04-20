2019-04-20T18:51:06+03:00
Общество

В Краснодаре нашли инвесторов для достройки ЖК «Форт Карасун» и ЖК «Южный»

На межведомственном совещании обсудили проблемы дольщиков
Ева Мур@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

После очередного совещания под руководством первого зампрокурора края Владислава Малкина и вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко появилась информация, что для двух проблемных ЖК найдены инвесторы.

Так ЖК «Форт Карасун» планирует достраивать группа компаний «ИНСИТИ». Соответствующее соглашение готовится к подписанию. Ожидается, что застройщик в ближайшее время оценит объем необходимых работ и представит информацию о сроках сдачи объекта.

Кроме того, еще одна проблемная стройка, похоже, будет завершена. Это ЖК «Южный». Достраивать объект согласилась компания «Краснодар Сити». Ситуация с оценкой объема работы у застройщика аналогичная: нет необходимого пакета документов и в связи с этим понимания о стоимости работ. Но вместе с администрацией Краснодара они собираются решить эти проблемы. Планируется встреча руководства компании-застройщика с обманутыми дольщиками жилого комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новороссийске на пешеходном переходе иномарка сбила мальчика
Синоптики предупредили жителей Анапы о заморозках
В Новороссийске 40-летняя женщина попала под поезд
Три детских сада Кубани выиграли гранты в рамках нацпроекта «Образование»
В Ейске завершено расследование уголовного дела о краже
В Сочи на некоторых маршрутах подорожает проезд
В Краснодаре поймали 29-летнего наркокурьера
Краснодарских автолюбителей ждет неприятный сюрприз
В Новороссийском колледже произошел пожар
В Краснодаре перекроют движение по ул. Клубной
В Краснодаре будут судить застройщиков-мошенников
В Анапе мошенница сняла «порчу» с женщины за 800 тысяч рублей
В Усть-Лабинске депутаты отправили в отставку мэра города
В Прикубанском округе Краснодара благоустроят Бульвар Интернациональный
В Сочи в доме на Цветном бульваре произошел пожар
В Геленджике осудили застройщика за кражу у дольщиков более 14 миллионов рублей
На развитие сельских территорий Кубани направят более 350 миллионов рублей