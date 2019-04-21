2019-04-21T09:21:37+03:00
Общество

В Краснодаре прошел Казачий парад

В нем участвовали 5 тысяч бравых хлопцев
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Кирилл ВЕРШИНИНФОТО: Кирилл ВЕРШИНИН
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Парадные расчеты прошли от улицы Красной до Главной городской площади. Там почетный караул торжественно вынес регалии Кубанского казачьего войска: жалованная грамота императрицы Екатерины II, исторические знамена и иконы, подаренные казакам патриархами Всея Руси. Затем церемония прошла на Всесвятском кладбище, чтобы возложить «Гирлянды памяти» у Вечного огня.

- Принимал парад атаман ККВ, замглавы Краснодарского края Николай Долуда. Он сообщил, что в параде участвуют представители всех исторических казачьих отделов войска, кадетских корпусов, военнослужащие казачьих воинских частей, - сообщает пресс-служба администрации края.

Смотрите, как прошел Казачий парад, у нас в фотогалерее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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