На Кубани в «Библионочи» поучаствовали 450 тысяч человек
Более тысячи библиотек Краснодарского края в эту ночь распахнули двери для гостей, продлили свою работу и подготовили увлекательные мероприятия. К акции присоединились музеи, которые подготовили специальные тематические выставки, экскурсии, творческие встречи, лекции, мастер-классы, демонстрации фильмов и спектаклей.
- В каждом районе разработали программу: поэтические, литературные и театральные квесты, мультимедийные презентации и виртуальные туры,показы спектаклей, выставки, конкурсы, мастер-классы, лекции, экскурсии, выступления творческих коллективов и многое другое. Ряд мероприятий прошел в скверах, парках и на детских площадках, где были организованы читальные залы под открытым небом, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Ищите себя на фотографиях нашего репортажа «Как прошла «Библионочь» в Краснодаре».
ИСТОЧНИК KP.RU