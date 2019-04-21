На Кубани в «Библионочи» поучаствовали 450 тысяч человек

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-21T11:28:56+03:00

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Более тысячи библиотек Краснодарского края в эту ночь распахнули двери для гостей, продлили свою работу и подготовили увлекательные мероприятия. К акции присоединились музеи, которые подготовили специальные тематические выставки, экскурсии, творческие встречи, лекции, мастер-классы, демонстрации фильмов и спектаклей.

- В каждом районе разработали программу: поэтические, литературные и театральные квесты, мультимедийные презентации и виртуальные туры,показы спектаклей, выставки, конкурсы, мастер-классы, лекции, экскурсии, выступления творческих коллективов и многое другое. Ряд мероприятий прошел в скверах, парках и на детских площадках, где были организованы читальные залы под открытым небом, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Ищите себя на фотографиях нашего репортажа «Как прошла «Библионочь» в Краснодаре».

ИСТОЧНИК KP.RU