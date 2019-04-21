ФК «Сочи» вышел на 2 место ФНЛ и может напрямую выйти в РПЛ
В 32-ом туре ФНЛ они победили «Чертаново» - 2:1
ФОТО: ФК Сочи"
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ФК «Сочи» после победы над соперником поднялся на 2 место. Отрыв до лидера турнира «Тамбова» - 3 очка. Хотя напрямую выходят в РПЛ команды на 1 и 2 местах. Команды на 3 – 4 позициях попадают в стыковые матчи за выход в элиту.
Счет в матче с «Чертаново» открыли гости на 4 минуту. Через 6 минут отличился Евгений Песегов, а на 63-минуте он же принес победу «Сочи» со счетом 2:1. Команда набрала 58 очков, а «Чертаново» осталось на 7 месте с 47 баллами.
ИСТОЧНИК KP.RU