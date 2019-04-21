На Кубани прошли «Дни школьной моды 2019»

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-21T13:32:55+03:00

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В станице Пластуновской 20 апреля прошла выставка-презентация «Дни школьной моды 2019». Двенадцать швейных фабрик представили образцы своей продукции бренда «Сделано на Кубани». Участие в таких мероприятиях дает производителям возможность презентовать ассортимент своей продукции потребителю.

- Выставки-презентации «Дни школьной моды» проводятся на регулярной основе. Их организовывает департамент совместно с комиссией по легкой промышленности при региональном отделении Российского союза промышленников и предпринимателей и администрациями муниципалитетов. Мероприятия сопровождаются развлекательной программой с выступлениями детских творческих коллективов, - сообщает пресс-служба администрации края.

ИСТОЧНИК KP.RU