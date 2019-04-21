2019-04-21T15:14:58+03:00
Общество

Школьник из Новороссийска победил на олимпиаде по экологии

Никита Трошин за это получит льготы для поступления в университет
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации краяФОТО: пресс-служба администрации края
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Финал олимпиады проходил в Сочи. Он открылся 15 апреля в Зимнем театре и проходил в два тура. Знание экологии продемонстрировали 232 учащихся из 71 региона России. Кубань представляли Никита Трошин из школы № 40 Новороссийска и девятиклассница школы №100 Краснодара Варвара Шамрай.

- Для финалистов была подготовлена культурная программа. Подростки познакомились с достопримечательностями Сочи: побывали в Дендрарии, Олимпийском парке, на Красной поляне, образовательном центре «Сириус», - сообщает пресс-служба администрации края. - Победители и призеры олимпиады получат льготы при поступлении в вузы и могут получить премию господдержки талантливой молодежи. Из этих школьников соберут сборную России на международные интеллектуальные соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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