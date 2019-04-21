2019-04-21T15:58:56+03:00
Общество

Миграция на Кубань сократилась на 17 %

Об этом сообщает Краснодарстат
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Виктория ДУДИНАФОТО: Виктория ДУДИНА
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Упал миграционный прирост населения на 17 процентов с января по февраль 2019 года – до 4,8 тысячи человек. Так случилось за счет уменьшения количества приезжих на 1277 человек.

- Внутрирегиональная миграция уменьшилась на 11,8% или на 975 человек. В регион за этот период прибыло 24,7 тысячи человек, уехало — 19,8 тысяч человек. Население края на 1 марта 2019 года составила 5649,4 тыс. человек. Это на 1,1 тыс. человек больше, чем в начале года. В целом по краю, в январе-феврале 2019 года, число умерших превысило родившихся на 46,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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