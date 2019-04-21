В станице Бриньковской открыли новое здание казачьего корпуса

СЕГОДНЯ 17:51 2019-04-21T17:51:56+03:00

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В Приморско-Ахтарском районе вдвое увеличилось количество учебных мест казачьего корпуса станицы Бриньковской. В здании появились универсальные спортивные залы и площадки, медицинский блок и просторная жилая зона. Площадь с 1,5 тысячи квадратных метров увеличилась до 7 тысяч квадратов.

- В крае семь казачьих кадетских корпусов, в которых обучается 1240 человек. В образовательных организациях создано более 4100 классов и групп казачьей направленности, численность воспитанников превышает 82,5 тысяч казачат. 53 школам и 6 детским садам присвоен региональный статус «казачья образовательная организация», - сообщает пресс-служба администрации края.

ИСТОЧНИК KP.RU