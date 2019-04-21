На Кубани 50 млн. рублей потратят на коневодство и оставят субсидии
Об этом сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека
ФОТО: пресс-служба администрации края
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На Кубани стартовал новый скаковой сезон на краснодарском ипподроме. В первый день состоялось 11 скачек, в которых приняли участие лучшие лошади чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской пород ведущих коневодческих предприятий ЮФО.
- На проведение скаковых испытаний племенных лошадей в бюджете региона на 2019 год будет направлено порядка 50 миллионов рублей. Останутся субсидии на содержание маточного поголовья лошадей в племенных организациях, вошедших в перечень минсельхоза России, - сказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.
ИСТОЧНИК KP.RU