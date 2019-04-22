СЕГОДНЯ 07:18 2019-04-22T08:35:08+03:00

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«Кубань» одержала победу над волгоградским «Динамо» во втором матче 1/4 финала чемпионата России.

В первой встрече, которая прошла в Волгограде, хозяйки площадки обыграли краснодарских спортсменок. После этого «Кубань» не имела права на ошибку.

- С первых минут жёлто-зелёные контролировали ход матча. Краснодарские гандболистки в первом тайме забили 20 мячей и уже к перерыву они набрали - 20:12. Итоговая победа была одержана с уверенным счетом - 30:22, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГК «Кубань».

Команды сыграют еще один матч, победитель которого встретится с «Ладой» в полуфинале.

Напомним, ФК «Сочи» вышел на 2 место ФНЛ и может напрямую выйти в РПЛ. В 32-ом туре ФНЛ они победили «Чертаново» - 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU