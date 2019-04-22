«Кубань» одержала победу над волгоградским «Динамо»
«Кубань» одержала победу над волгоградским «Динамо» во втором матче 1/4 финала чемпионата России.
В первой встрече, которая прошла в Волгограде, хозяйки площадки обыграли краснодарских спортсменок. После этого «Кубань» не имела права на ошибку.
- С первых минут жёлто-зелёные контролировали ход матча. Краснодарские гандболистки в первом тайме забили 20 мячей и уже к перерыву они набрали - 20:12. Итоговая победа была одержана с уверенным счетом - 30:22, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГК «Кубань».
Команды сыграют еще один матч, победитель которого встретится с «Ладой» в полуфинале.
Напомним, ФК «Сочи» вышел на 2 место ФНЛ и может напрямую выйти в РПЛ. В 32-ом туре ФНЛ они победили «Чертаново» - 2:1.
ИСТОЧНИК KP.RU