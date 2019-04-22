В Краснодаре покажут «Живые сны»

СЕГОДНЯ 07:45 2019-04-22T07:46:00+03:00

В экспозиции будут представлены более 100 работ Сальвадора Дали

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В краевой столице 27 апреля в выставочном зале изобразительных искусств откроется выставка «Живые сны». В экспозиции будут представлены более 100 работ великого мастера Сальвадора Дали и мультимедиа зона с их «ожившими» версиями.

- Выставка из коллекции Санкт-Петербургской галереи современного искусства PS Gallery. Гости и жители города, которые заглянут в выставочный зал, увидят работы из таких серий, как «Посвящение Леонардо да Винчи», «Дон Кихот Ламанчский», «Озорные сны Пантагрюэля», «Воспоминания Казановы», «Треуголка», «Искусство любви». Также будут представлены оригинальные бронзовые барельефы, отлитые сюрреалистом и его прижизненные фотографии, - рассказали в пресс-службе музея.

Выставка «Живые Сны»» продлится с 27 апреля до 30 июня. Гостей ждут по адресу: улица Рашпилевская, 32 .

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ИСТОЧНИК KP.RU