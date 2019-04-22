В Сочи мужчина спас ребенка, которого смыло волной в море
О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях
Фото: vk.com/typical_krd
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ЧП случилось на одном из пляжей города-курорта 21 апреля. Мальчика, которого смыло волной в море, из воды вытащил оказавшийся неподалеку мужчина.
Бабушка пострадавшего находилась на берегу.
Очевидцы сфотографировали мужчину в тот момент, когда он выносил ребенка из моря.
Напомним, в Туапсинском районе спасатели вытащили из авто пассажирку, пострадавшую в ДТП. Инцидент произошел утром 18 апреля на трассе М-4 «Дон» вблизи села Бжид. Спасатели при помощи гидравлического инструмента достали зажатую в машине пассажирку. Женщина была без сознания. Ее тут же передали медикам скорой.
ИСТОЧНИК KP.RU