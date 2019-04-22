На Кубань доставили частицы мощей святого преподобного Серафима Саровского
В Краснодарский край доставили частицы мощей святого преподобного Серафима Саровского. В Приморско-Ахтарский район, где происходила церемония передачи, прибыли генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
- Частицы мощей Серафима Саровского будут храниться в храме великомученика Георгия Победоносца. Из рук генпрокурора страны Юрия Чайки ковчег принял епископ Ейский и Тимашевский Павел. Перед мощами был совершен молебен о здравии, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
После передачи мощей участники церемонии возложили цветы к памятнику казакам и мемориалу павшим воинам.
Напомним, более тысячи казаков и полицейских будут охранять храмы Краснодара на Пасху. Уже подготовлена расстановка сотрудников для дежурства в праздничные дни.
ИСТОЧНИК KP.RU