На Кубань доставили частицы мощей святого преподобного Серафима Саровского

СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-22T08:38:47+03:00

Они будут храниться в храме великомученика Георгия Победоносца

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В Краснодарский край доставили частицы мощей святого преподобного Серафима Саровского. В Приморско-Ахтарский район, где происходила церемония передачи, прибыли генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Частицы мощей Серафима Саровского будут храниться в храме великомученика Георгия Победоносца. Из рук генпрокурора страны Юрия Чайки ковчег принял епископ Ейский и Тимашевский Павел. Перед мощами был совершен молебен о здравии, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

После передачи мощей участники церемонии возложили цветы к памятнику казакам и мемориалу павшим воинам.

Напомним, более тысячи казаков и полицейских будут охранять храмы Краснодара на Пасху. Уже подготовлена расстановка сотрудников для дежурства в праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU