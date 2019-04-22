«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Зенит»

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-22T09:07:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге 21 апреля «Локомотив-Кубань» разгромил «Зенит». Победа гарантировала краснодарской команде четвертое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» захватила инициативу с первой четверти и не отпустила ее до конца матча.

- У Дмитрия Кулагина на счету 17 очков, 8 ассистов и 5 подборов, а Матеуш Понитка оформил эффектный дабл-дабл – 14 очков и 13 подборов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе клуба.

Следующий матч 24 апреля краснодарский клуб проведет на выезде против эстонского «Калева».

Напомним, «Кубань» одержала победу над волгоградским «Динамо» во втором матче 1/4 финала чемпионата России. Итог игры – 30:22.

ИСТОЧНИК KP.RU