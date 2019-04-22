2019-04-22T09:42:13+03:00
Происшествия

В Сочи в аварии пострадали два ребенка

Они находились в детских креслах, что позволило избежать серьезных травм
Александра ПОДУШКО
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Фото: ОГИБДД ОВД по СочиФото: ОГИБДД ОВД по Сочи
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В Сочи на улице Виноградной в районе санатория «Заполярье» 21 апреля в 18:25 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 52-летний местный житель находился за рулем автомобиля марки «Форд». Он при выезде со второстепенной дороги столкнулся с машиной «Хендай», которой управлял 36-летний мужчина. Он двигался со стороны парка «Ривьера», - сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате аварии пострадали два ребенка в возрасте трех лет и пяти месяцев, которые находились в автомобиле «Хендай». Они поучили ушибы. Детей перевозили в детских креслах, что позволило избежать серьезных травм.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, возле хутора Аккерменка в 17:30 на трассе Крымск – Джигинка BMW столкнулась с каретой скорой помощи. В результате аварии на месте погибли водитель скорой и пассажирка внедорожника. Позже в больнице скончалась 30-летняя фельдшер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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