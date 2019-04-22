В «Сафари-Парке» Геленджика появился чернорукий гиббон
В «Сафари-Парке» Геленджика опять пополнение. В апреле там родился чернорукий гиббон.
В официальном аккаунте парка подписчикам предложили выбрать для малыша имя.
- Теперь тот пользователь, который найдет самый удачный вариант, получит три билета в парк и на канатную дорогу. Отмечается, что гиббона должны звать на букву «Д», - сообщили на официальной странице «Сафари-Парка».
Подписчики сражу же предложили множество имен.
- Джозайи. Так звали дядю Чарльза Дарвина, который оказал огромное влияние на его родителей, которые не хотели отпускать Дарвина в путешествие. Оно стало основой его теории о происхождении видов. Джозайи подходит и мальчику и девочке, - пояснил комментатор.
ИСТОЧНИК KP.RU