2019-04-22T10:01:37+03:00
Общество

В «Сафари-Парке» Геленджика появился чернорукий гиббон

Подписчикам предложили выбрать для него имя
Александра ПОДУШКО
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Фото: vk.com/safarigelendzhikФото: vk.com/safarigelendzhik
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В «Сафари-Парке» Геленджика опять пополнение. В апреле там родился чернорукий гиббон.

В официальном аккаунте парка подписчикам предложили выбрать для малыша имя.

- Теперь тот пользователь, который найдет самый удачный вариант, получит три билета в парк и на канатную дорогу. Отмечается, что гиббона должны звать на букву «Д», - сообщили на официальной странице «Сафари-Парка».

Подписчики сражу же предложили множество имен.

- Джозайи. Так звали дядю Чарльза Дарвина, который оказал огромное влияние на его родителей, которые не хотели отпускать Дарвина в путешествие. Оно стало основой его теории о происхождении видов. Джозайи подходит и мальчику и девочке, - пояснил комментатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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