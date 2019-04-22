В Новороссийске рабочий украл из курток коллег 26 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-22T10:12:34+03:00

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В Новороссийске в дежурную часть обратились местные жители. Они сообщили о том, что у них из карманов курток, которые они оставили в рабочей бытовке, украли деньги. Общая сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.

- Полицейские опросили потерпевших и свидетелей происшествия. Они установили, что к краже может быть причастен коллега потерпевших - 34-летний житель Волгоградской области. В день совершения преступления он под предлогом плохого самочувствия отпросился с работы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители задержали мужчину по месту временного проживания и доставили в отдел полиции, где он пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Он может провести за решеткой до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU