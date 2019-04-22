2019-04-22T10:33:50+03:00
Общество

В Краснодаре для общественных наблюдателей ГИА провели семинар

200 студентов практиковались в заполнении отчетности, проходили тренинги по конфликтологии и командообразованию
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ККОМО «Центр развития добровольчества «Новый день»Фото: пресс-служба ККОМО «Центр развития добровольчества «Новый день»
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В Краснодаре 18 апреля в КубГУ прошел семинар для общественных наблюдателей ГИА. 200 студентов вузов региона изучали нормативную базу аттестации, практиковались в заполнении отчетности, проходили тренинги по конфликтологии и командообразованию.

- На мероприятии в качестве спикеров выступили начальник отдела государственной аттестации в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики края Руженна Гардымова, заместитель руководителя Центра оценки качества образования Марина Бойкова, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь ККОМО «Центр развития добровольчества «Новый день» Наталья Баранова.

Также студентам рассказали об организации работы федеральных общественных наблюдателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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