В Краснодаре для общественных наблюдателей ГИА провели семинар
В Краснодаре 18 апреля в КубГУ прошел семинар для общественных наблюдателей ГИА. 200 студентов вузов региона изучали нормативную базу аттестации, практиковались в заполнении отчетности, проходили тренинги по конфликтологии и командообразованию.
- На мероприятии в качестве спикеров выступили начальник отдела государственной аттестации в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики края Руженна Гардымова, заместитель руководителя Центра оценки качества образования Марина Бойкова, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь ККОМО «Центр развития добровольчества «Новый день» Наталья Баранова.
Также студентам рассказали об организации работы федеральных общественных наблюдателей.
ИСТОЧНИК KP.RU