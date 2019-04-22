2019-04-22T10:51:27+03:00
Происшествия

На Кубани у фирмы-должника арестовали 6 легковушек и 16 грузовиков

У организации накопился долг по налогам в размере 85 миллионов
Александра ПОДУШКО
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На Кубани у фирмы-должника арестовали 6 легковушек и 16 грузовиковНа Кубани у фирмы-должника арестовали 6 легковушек и 16 грузовиков
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В Апшеронском районе судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество организации. Фирма задолжала по налоговым выплатам свыше 85 миллионов рублей.

- Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Руководство организации не захотело самостоятельно погасить долг, поэтому специалисты арестовали принадлежащее ей имущество, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФППС России по Краснодарскому краю.

Приставы-исполнители приехали на территорию предприятия. Там они наложили арест на шесть легковых автомобилей Hyundai и Toyota, а также на 16 КамаАЗов и тракторов.

Рабочая техника пока остается на ответственном хранении.

Напомним, в Краснодаре в суд направлено уголовное дело в отношении застройщиков ЖК «Каскад». Их обвиняют в хищении 800 млн рублей у дольщиков. На скамью подсудимых сядут трое мужчин, которые в разное время были руководителями ООО «УДП» и ООО «Краснодарская строительная компания».

ИСТОЧНИК KP.RU

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