Жители Кубани могут поблагодарить спасателей в Сети
Поблагодарить пожарных и спасателей за работу или просто сказать им спасибо теперь может каждый житель Краснодарского края. Интернет-проект с хештегом #СпасибоМЧС ведомство запустило год назад, в День пожарной охраны.
- Ежедневно на сайты территориальных органов, официальную почту, аккаунты социальных сетей МЧС России и поступают десятки благодарностей от людей, которые столкнулись с бедой и работой чрезвычайной службы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Чтобы поблагодарить спасателей, необходимо зайти на сайт, написать свою историю и оставить комментарий. Также можно прикрепить фотографии и видео с места происшествия.
В Интернет-проекте уже размещено более 6 тысяч уникальных историй.
ИСТОЧНИК KP.RU