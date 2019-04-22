Жители Кубани могут поблагодарить спасателей в Сети

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-22T11:23:56+03:00

Год назад, в День пожарной охраны, ведомство запустило Интернет-проект с хештегом #СпасибоМЧС

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Поблагодарить пожарных и спасателей за работу или просто сказать им спасибо теперь может каждый житель Краснодарского края. Интернет-проект с хештегом #СпасибоМЧС ведомство запустило год назад, в День пожарной охраны.

- Ежедневно на сайты территориальных органов, официальную почту, аккаунты социальных сетей МЧС России и поступают десятки благодарностей от людей, которые столкнулись с бедой и работой чрезвычайной службы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Чтобы поблагодарить спасателей, необходимо зайти на сайт, написать свою историю и оставить комментарий. Также можно прикрепить фотографии и видео с места происшествия.

В Интернет-проекте уже размещено более 6 тысяч уникальных историй.

ИСТОЧНИК KP.RU