СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-22T11:40:49+03:00

В Староминском районе у женщины из дома вынесли икону Божией Матери Фото: Архив "КП"

Ущерб составил более 10 тысяч рублей

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Местная жительница обратилась с заявлением о краже в дежурную часть Староминского района. Женщина пояснила, что из ее дома пропала икона Божией Матери. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели жилище потерпевшей. Они установили, что злоумышленник проник в помещение, сорвав навесной замок.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность предполагаемого преступника. Неоднократно судимого 39-летнего местного жителя задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). За решеткой он может провести до шести лет. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU